Oernamekandidaat foar soarchynstelling Noflik Wenje

Der is in kandidaat fûn dy't mooglik it soarchsintrum Noflik Wenje yn Oentsjerk oernimme wol. Dat blykt út petearen tusken soarchgroep Patyna en de bewennersfertsjintwurdiging. De kandidaat hat himsels oanmeld en der wurde op dit stuit petearen fierd oer in mooglike oername.