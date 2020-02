Skeafergoeding foar neibesteanden militêr Aldert Poortema

Poortema en Schol kamen yn jannewaris 2008 om it libben yn de Afgaanske provinsje Uruzgan. It waar wie doe min en troch it ûntbrekken fan moanneljocht soene de nachtkikers fan de militêren net wurkje. Doe't de militêren harren posysjes ynnimme moasten, wie it net dúdlik wa't wêr siet. Sa koe it barre dat kollega's oansjoen waarden foar de fijân.

Searje flaters

Ut ûndersyk die bliken dat Poortema en Schol omkamen troch in searje flaters dy't te foarkommen west hiene. De neibesteanden stelden om dy reden Definsje oanspraaklik. Dy oanspraaklikens hat minister Bijleveld koartlyn erkend yn in besite oan de neibesteanden, seit advokaat Diekstra. Neffens him binne de neibesteanden bliid dat Definsje de oanspraaklikheid erkent.

Nei Bijleveld har besite hat Definsje syn oanspraaklikens befêstige yn in brief oan de neibesteanden. Dêryn is neffens Diekstra ek in foarstel dien oer de hichte fan de skeafergoeding. Dêr wurdt noch oer praten.

Ferfolgingsproseduere

De âlden fan Poortema spanden earder in proseduere oan om ûnder oaren de ferantwurdlike kommandant te ferfolgjen foar flaters. It gerjochtshôf yn Arnhem wiisde dy eask yn 2010 ôf.