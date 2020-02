Wetterskipslesten it hurdst omheech yn Fryslân

De 21 Nederlânske wetterskippen ferwachtsje yn 2020 goed 3 miljard euro op te heljen, goed 4,5 persint mear as in jier lyn. Dat is de grutste stiging yn tsien jier, konstatearret it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis fan begruttingssifers fan de wetterskippen.

Húshâldens yn it gebiet fan it wetterskip drage foar mear as trijekwart by oan de heffingsopbringsten fan 2020. Yn Fryslân betelje húshâldens sa'n 440 euro oan wetterskipsbelesting. It oare kwart komt foar de rekken fan boeren en bedriuwen. Dy moatte yn Fryslân goed 3.800 euro ôfdrage.