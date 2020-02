Wetterskipslesten benammen yn Fryslân flink omheech

Friezen moatte dit jier wer flink mear betelje oan wetterskipsheffingen. De Nederlânske wetterskippen ferwachtsje goed 3 miljard euro op te heljen, goed 4,5 persint mear as in jier lyn. Dat is de grutste stiging yn tsien jier, konstatearret it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis fan begruttingssifers fan de wetterskippen. De lêsten gean yn Fryslân en Limboarch it meast omheech.