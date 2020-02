De Jong en Kok nei wrâldtitel: "Dit jout in soad fertrouwen foar de kommende dagen!"

Foar Femke Kok leit dat krekt wat oars. Se is pas 19 jier en docht foar it earst mei oan in senioarewrâldkampioenskip. Se pakte op har debút fuortendaliks goud. "In moaier debút kin hast net", seit se dêroer. "Ik bin der super bliid mei, dus dat jout wol in lekker gefoel om it wykein mei te begjinnen. Dus ik hoopje dat it moarn ek hiel goed giet en dat ik in goede rit ryd."

Heechlânbaan

It is de earste kear dat Kok yn Amearika reedrydt, mar dêr giet alles dochs krekt wat oars. Se ride dêr op in heechlânbaan, op 1.400 meter boppe seenivo. En dat betsjut dat der folle rapper riden wurdt. "It wie wol hiel bot wenne, want it iisgefoel is hiel oars en omdatst op hichte sitst, bist de earste dagen hiel gau bûten azem en fersuorre", leit Kok út. "Mar it giet no wol hiel goed, dus ik ha it no wol hiel bot nei myn sin hjir."

Fjouwer lannen

De wie wat krityk omdat der by de froulju mar fjouwer lannen meidiene oan de teamsprint. "Miskien is it foar de takomst goed om dochs noch efkes nei it format te sjen. Dus miskien dat de planning fan 'e teamsprint net hiel geunstich is en dat dêrom lannen ôfheakje", seit De Jong. "Of miskien is it in opsje om de teamsprint mei twa froulju yn te fieren, want dan kinst in wat breder dielnimmersfjild lûke."