Kânsen genôch, mar Hearrenfean is útskeakele: "Deze komt hard aan"

Hy is wol posityf oer de takomst: "It is gelokkich hiel maklik om der wat oan te dwaan: alle dagen skoare op de training. Dan komt it fansels. It giet derom dat ik wer yn foarm reitsje, wedstriidritme krij. Ik moat it goede gefoel fan it skoaren ha. Dat is der no noch net en dat is hiel frustrearjend."

De Noar kaam in pear wiken lyn oer fan Tromsø en is noch net topfit. "En dat duorret ek noch wol even. Mar as it ienkear sa fier is, dan komme de goals fansels. As ik skoar, dan bin ik der wis fan dat der noch folle mear komme."