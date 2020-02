Letitia de Jong en Femke Kok pakke wrâldtitel op de teamsprint

Kok mocht by har debút op it wrâldkampioenskip ôfstannen de earste ronde ride. Dêrnei swaaide se ôf en namen Leerdam en De Jong it oer. Nei't ek Leerdam nei in rûntsje ôfbûge, fersoarge De Jong it slotrûntsje. De Feanwâldster kaam oer de finish yn 1.24,02 en dat betsjutte net allinne de wrâldtitel, mar ek in nij wrâldrekôr. Ruslân kaam, nettsjinsteande in rappe start, yn de lêste rit nammentlik net mear oan de tiid fan de Nederlânske froulju: 1.24,49.

Ferline jier waard De Jong ek al wrâldkampioen op de teamsprint, doe mei Leerdam en mei Janine Smit.