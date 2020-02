Sven Kramer pakt WK-sulver op 5000 meter, Jorrit Bergsma achtste

Kramer 'grutsk'

Kramer fielde him goed op de Utah Olympic Oval. "Ferline wike noch krekt wat better. Dat is ek de spanning fan de wedstriid. Mar dit is foar it earst yn lange tiid wer in hiel rappe rit fan my. It is myn fjirde tiid oait, dêr kin ik grutsk op wêze. Ik ha it maksimale derút helle."