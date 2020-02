SC Hearrenfean leit út bekertoernoai nei thúsferlies tsjin Feyenoord

De Rotterdammers setten de earste minuten direkt druk op de definsje fan Hearrenfean, sûnder dat dat kânsen opsmiet. De thúsploech wie sels de earste dy't it ris besocht. In skot fan Joey Veerman gie in pear meter oer de goal fan Justin Bijlow.

Dêrnei waard Feyenoord wol gefaarlik. Nicolai Jørgensen kaam dertroch op links, nei in stekpass fan Leroy Fer. Each yn each mei Filip Bednarek skeat de Feyenoord-spits op de fuotten fan de Hearrenfean-doelman. In minút as wat letter lei de bal dochs achter Bednarek yn de goal. Marcos Senesi lei in frije traap fan Jens Toornstra werom, wêrnei't Fer de 0-1 binnen kopte.

Luis Sinisterra wie dêrnei ek ticht by in treffer, mar Bednarek koe in gruttere efterstân foar de Friezen foarkomme.

Hearrenfean hieltyd sterker

Yn it lêste kertier fan de earste helte waard Hearrenfean hieltyd sterker. Jens Odgaard like op wei nei in skot, mar skiedsrjochter Higler hie doe al fluite foar in oertrêding fan Senesi. Krekt dêrnei kaam Chidera Ejuke nei binnen en de Nigeriaan besocht it mei in ôfstânsskot. Bijlow tikte de bal oer.

Hearrenfean fierde de druk op en krige mear kânsen. Sa wie Sven Botman by in corner meikaam nei foaren. Hy skeat de bal troch in scrimmage hinne, mar Bijlow koe mei de fuotten rêding bringe foar de thúsploech. Yn de blessueretiid fan de earste helte besocht Ibrahim Dresevic mei in 'swabberbal' fan ôfstân. Sa hie er earder dit seizoen yn de kompetysje skoard tsjin Feyenoord. Dizze kear gong de bal krekt oer.