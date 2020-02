Ynwenners Smellingerlân hawwe gjin WMO-yndikaasje meer nedich foar deibesteging

Minsken hawwe al te folle drompels as se ferlet hawwe fan soarch en dêrom moat it makliker makke wurde, fine de gemeente en ZuidOostZorg. Earder moasten se dêr noch in yndikaasje foar ha.

Oerienkomst

Tongersdei 13 febrewaris ûndertekenen Anke Huizenga, bestjoerder ZuidOostZorg, en wethâlder Piet de Ruiter fan gemeente Smellingerlân in oerienkomst. Fan no ôf oan hawwe ynwenners fan gemeente Smellingerlân gjin WMO-yndikaasje mear nedich om gebrûk te meitsjen fan Rispinge yn Drachten.

De deibesteging yn Rispinge is foar in brede doelgroep. Elkenien dy't ferlet hat fan in petear of nocht hat om wat te dwaan is wolkom. "Elkaar ontmoeten is echt de basis", seit Inez Overwijk, beliedsadviseur WMO by ZuidOostZorg. "Dagen worden voor veel mensen pas zinvol als die met anderen kunnen worden doorgebracht. Deze nieuwe manier van financieren maakt het mogelijk dat we dit aan veel meer mensen kunnen aanbieden."

By Rispinge wurde deis wikseljende aktiviteiten organisearre, dy ôfstimd wurde op wat de minsken graach wolle.