De wrâld ûnder wetter sit fol ferhalen by it Fries Museum

It Fries Museum hat de lêste jierren hiel wat grutte tentoanstellingen hân, sa as Alma Tadema, Mata Hari, Escher en op it stuit de Vikingen, dy't noch oant healwei maart rint. Neffens direkteur Kris Callens is der noch ynspiraasje genôch foar bysûndere en grutte tentoanstellingen dy't in link mei Fryslân hawwe. "De collectie van het museum is erg rijk. Er zijn veel thema's die we kunnen pakken die gaan over identiteit en ruimte. Zo kunnen we een rol spelen in deze regio en tegelijkertijd samen met deze regio de wereld inspireren."

Twivel oer finansjele takomst

Grutte fraach is oft dêr genôch jild foar bliuwt yn de takomst. As it museum it nivo fan de lêste jierren trochsette wolle, dan is der ekstra jild nedich, struktureel en foar grutte tentoanstellings, saneamde blockbusters. "We worden gehoord, maar sommige molens werken langzaam."