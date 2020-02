Plysje fynt lab en 4 miljoen euro oan drugs yn Wânswert, gjin oanhâldingen

Yn de nacht fan woansdei op tongersdei is de plysje nei it pân gong. Dêr waard dus it drugslab fûn dêr't nei alle gedachten op grutte skaal metamfetamine produsearre waard. Yn in pân yn de buert waard in drugslab yn oanbou oantroffen. Dêrnjonken fûn de plysje it einprodukt fan syntetyske drugs, dat nei alle gedachten in strjitwearde hat fan fjouwer miljoen euro.

"Zowel het productieproces als de opslag van de chemische stof is gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid", seit Coenen. "Dus we zijn ook heel blij met de tips die we binnen hebben gekregen en dat we het laboratorium hebben kunnen oprollen."