Plysje fynt drugslab en 4 miljoen euro oan drugs yn Wânswert

Njonken it aktive drugslab fûn de plysje ek in lab dat noch yn oanbou wie. De plysje hie in tip krigen fan minsken dy't mooglike kriminele aktiviteiten sjoen hiene yn de pleats oan de Wirdsterterp yn Wânswert. Op basis fan dy tips wie de plysje oan in ûndersyk begûn.

Yn de nacht fan woansdei op tongersdei is de plysje nei it pân gong. Dêr waard dus it drugslab fûn dêr't nei alle gedachten op grutte skaal metamfetamine produsearre waard. Yn in pân yn de buert waard in drugslab yn oanbou oantroffen. Dêrnjonken fûn de plysje it einprodukt fan syntetyske drugs, dat nei alle gedachten in strjitweade hat fan fjouwer miljoen euro.