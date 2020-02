Undersyksried wol risiko's ICT-steuringen yn sikehûzen better yn byld ha

Sa koene dokters net mear by de pasjintedossiers en moast belangrike ynformaasje mei de hân fêstlein of trochbelle wurde. Dat soarge foar in soad fertraging en makke de kâns op flaters grutter.

Neffens de Onderzoeksraad binne sikehûzen tsjintwurdich bot ôfhinklik fan ICT. Se moatte har dêrom better tariede op it útfallen fan systemen. Ferline moanne hie sikehûs MCL yn Ljouwert problemen mei de ICT, troch in befeiligingslek. Dat soarge ek foar problemen.