Hea! DJ Carmen Lisa

As bern waard se triggere troch har heit en mem. Dy gongen in soad nei festivals en Carmen gong mei. De muzyk is har mei de brijleppel ynjûn en se woe der mear mei dwaan. Hast alle wykeinen is se as DJ Carmen Lisa techno oan it draaien yn de clubs troch hiel Nederlân. Se fynt it bysûnder dat je minsken meinimme kinne yn muzyk en in grutte ynfloed ha op positive wize.