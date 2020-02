Reder oanspraaklik steld foar mooglike skea nei ferliezen sân konteners

Rykswettersteat seit dat it normale proses yn gong set is. Sa wurdt der in bergingsplan makke. De reder hat sels in berger ynskeakele. It bergjen fan de konteners begjint sadree't it waar better wurdt. "Er is weer een nieuwe storm op komst, dus het is lastig te zeggen wanneer dat het geval is", meldt Rykswettersteat.

Gjin gefaarlike stoffen

Yn de konteners sitte gjin gefaarlike stoffen. It soe gean om rollen papier, molkpoeier en ferpakkingsmateriaal. De ynspeksje Leefomgeving en Transport ûndersiket hoe't de konteners fan it skip ôffalle koene.

It skip is yn de nacht fan woansdei op tongersdei oankaam yn de haven fan Rotterdam. De Kustwacht siket noch hieltyd om dy konteners, mar hat oant no ta noch neat oantroffen. It fleantúch fan de Kustwacht is ek tongersdei wer de loft yn, om de konteners lokalisearje te kinnen.