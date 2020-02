Reder oanspraaklik steld foar mooglike skea: "Die spullen moeten weg"

Rykswettersteat seit dat it normale proses yn gong set is. Sa wurdt der in bergingsplan makke. De reder hat sels in berger ynskeakele. Kwa proses liket it op hoe't it gong mei de MSC Zoe, seit Edwin de Feijter fan Rykswettersteat. "Het grote verschil is dat de MSC Zoe qua omvang de buitencategorie was."

It bergjen fan de konteners begjint sadree't it waar better wurdt. "Waarschijnlijk liggen ze inmiddels op de bodem. Alle gegevens zijn aan de berger doorgegeven. En als de containers worden gevonden, dan kunnen ze misschien direct worden geborgen. Maar dat hangt van het weer af. Momenteel is het slecht weer en ook de vooruitzichten zijn niet goed", meldt Rykswettersteat.