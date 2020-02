Maitiid komt betiid, wat betsjut dit foar de natuer en de tún?

By de Krûdhof yn Bûtenpost moatte je op dit stuit noch sykje nei de knoppen en blommen, mar se binne der wol degelijk. De krokussen en snieklokjes steane al in skofke yn bloei, en sa stadichoan folgje ek de beammen en oare planten. Under oare de Krystroazen steane follop yn bloei: "Dizze bloeie gewoanwei yn maart, mar dit jier binne se folle earder", fertelt Jan Willem Zwart fan de Krûdhof.

De Krystroazen binne in goeie nektarboarne foar de bijen, mar mei de legere temperatueren binne dêr noch net al tefolle fan te sjen. Dat is lykwols skyn, sa seit Zwart. "De bijen geane mei op it klimaat, as de sinne skynt dan wurde se wekker en komme se út de grûn." Mocht it dêrnei wer kâld wurde, kinne se ek sa wer de grûn yn, de wintersliep trochsette, sa leit Zwart út.

Gers meane

Foar de minsken dy't kommend wykein mei de hegere temperatueren al de maitiidskriebels krije hat Zwart wol in goeie tip: gers meane. "Minsken sille miskien sizze, 'meane yn febrewaris, dat haw ik noch nea dien'. Mar gers hat in groeitemperatuer fan sân graden!" En dat helje wy kommend wykein maklik.