Plysje beskôget autobrannen as 'ondermijning van de overheid'

"Het in brand steken van auto's van de gemeente is ondermijning van de overheid. Wij zullen er daarom alles aan doen om deze zaak op te helderen", seit plysjewurdfierder Paul Heidanus. Yn oktober giene ek al twa auto's fan stêdstafersjoch ferlern troch brânstichting. It giet dus mei-inoar om fiif útbaarnde gemeente-auto's yn in pear moanne tiid.

Undersyk

De plysje is al drok dwaande mei it ûndersyk nei de saak. De plysje hâldt der rekken mei dat de twa gefallen fan brânstifting mei-inoar yn ferbân stean kinne, mar is dêr noch net wis fan. De plysje sil alle ynformaasjekanalen brûke dy't liede kinne nei de mooglike dieder of dieders. It giet dan om spoare-ûndersyk, it besjen fan kamerabylden dêr't wat op stean kin en om ynformaasje fan mooglike tsjûgen.

Boargemaster Buma

De meiwurkers fan stedstafersjoch binne bot skrokken fan dit twadde gefal fan brânstichting yn in pear moanne tiid. Boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert giet tongersdeitemiddei by harren op besite om de meiwurkers in hert ûnder de riem te stekken. Ek de boargemaster nimt dit twadde gefal fan brânstifting fan gemeentlike auto's bysûnder heech op.