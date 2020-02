Buma neamt brânstifting fan auto's stedstafersjoch "een laffe daad"

Op de bylden fan oktober wie wol in mooglike dieder yn byld, mar dat hat doe net ta in oanhâlding laat. Oer wat der op de bylden fan fannacht te sjen is woe de plysje neat sizze yn it belang fan it ûndersyk.

Buma: "Laffe daad"

De meiwurkers fan stedstafersjoch binne bot skrokken fan dit twadde gefal fan brânstichting yn in pear moanne tiid. De meiwurkers hawwe by harren wurk geregeld te meitsjen mei agressy. De fûle brân fan fannacht komt dêrom bedriigjend oer.

Boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert gie tongersdeitemiddei by harren op besite om de meiwurkers in hert ûnder de riem te stekken. Ek de boargemaster nimt dit twadde gefal fan brânstifting fan gemeentlike auto's bysûnder heech op. "Het is een laffe daad", seit de boargerheit. "It is te gek foar wurden dat je in gemeentlike auto net bûtendoar parkeare kinne." Minsken moatte fan amtners, mar ek fan harren ferfier ôfbliuwe, fynt de boargemaster.

Wurk giet troch

It wurk fan stedstafersjoch giet safolle mooglik gewoan troch mei alternatyf ferfier. Der wurde ek nije auto's besteld. Dêrfoar wurdt wol in alternatyf parkearplak socht foar de nacht.