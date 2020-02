Cambuur rekket Maulun kwyt op lêste training

Trainer Henk de Jong wit noch net wa't de ferfanger wurdt fan Maulun. Om't it op it lêste momint fan de training barde, moat hy noch yn oerlis mei syn assistinten. De spuolling is sawiesa al tin yn de middelste liny, want ek Jamie Jacobs en Stanley Akoy binne net ynsetber fanwege in blessuere. Dêr stiet tsjinoer dat yn de oanfal Issa Kallon weromkomt by de seleksje. Hy sit tsjin Almere City op de bank.

Yn de ferdigening krijt Doke Schmidt wer in basisplak. Dat betsjut dat Milan van Ewijk op de bank sit. Dy lêste makke ferline wike syn basisdebút, mar wurdt no út foarsoarch oan de kant hâlden. Hy hie by de technyske stef oanjûn him net hielendal fit te fielen.