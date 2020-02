Turnster Sanne Wevers slacht World Cup yn Doha oer

Wevers, berne yn Ljouwert, seit der bewust foar te kiezen om mar oan ien World Cup mei te dwaan. "Twee wedstrijden achter elkaar is net iets te veel en past niet goed in de voorbereiding richting de Olympische Spelen", seit se. "In Bakoe wil ik vooral kijken waar ik sta, zodat ik daarna weer verder kan met het uitbouwen van mijn oefening. Daar heb ik tijd voor nodig."

De 28-jierrige Wevers hat in dreech jier achter de rêch. Se hie meardere kearen klachten oan har rjochterheup en -skonk. Op it WK kaam se net yn de buert fan in finaleplak op de balke, mar levere se wol in bydrage oan it teamresultaat.