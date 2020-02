Ald-Cambuurspiler Carlo de Leeuw (59) ferstoarn

It earste seizoen fan de Leeuw by Cambuur wie fuort it seizoen dêr't hy it meast ta skoaren kaam. Yn totaal makke er leafst 10 doelpunten. De middenfjilder spile doe yn in team mei ûnder oaren Jos Peltzer, Johan Groote, Len Cantello, Koko Hoekstra en de hjoeddeistige technysk manager Foeke Booy.

Feyenoord

De Leeuw wie sûnt 2000 materiaalman by Feyenoord. Oan it begjin fan dit seizoen waard by him kanker konstatearre. It hichtepunt fan syn karriêre wie syn doelpunt yn de bekerfinale fan 1980 mei Feyenoord tsjin Ajax.