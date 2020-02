Soargen oer nije strjitferlochting gemeente Ljouwert

Ferskillende soarten ljocht

Bart van der Scheer fan de gemeente Ljouwert seit dat der ûnderskied makke wurdt yn hokker ljocht wêr brûkt wurdt. "Met vernieuwing van verlichting maken we onderscheid tussen hoofdwegen en de stadsring, daar kijken we naar andere verlichting dan in de woonwijken. Daar houden we het meer richting warmer wit licht, op de hoofdwegen maken we het iets witter. Dat is meer gericht op de verkeersveiligheid, in de wijken gaat het meer op sociale veiligheid."

Yntinsiteit

Dat ljocht by de haadwegen is sterker, mar der wurdt wol rekken holden mei de ljochtyntinsiteit, seit Van der Scheer. "Op momenten dat er verkeersdrukte is, is de intensiteit van de verlichting hoger. Later op de avond halveren we het licht bijna."

Neffens Jukema is dat net genôch. "It is eins hiel simpel: nea mear brûke as 3.000 kelvin. Dat is no ynternasjonaal bekend, dêrom lied ik sa de needklok. Want je lêze it yn de krante en aansen bestelle se it, dan is it te let. No kinne wy noch wat dwaan, it moat echt nei omleech."