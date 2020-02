Opnij trije auto's fan stedstafersjoch útbaarnd

Om 3.00 oere hinne kamen de meldingen binnen by de helptsjinsten. Doe stiene al trije auto's yn ljochte lôge. In fjirde auto koe noch rêden wurde. De brânwacht hat likernôch lang yn it spier west om it fjoer út te meitsjen.

Hoe't it fjoer ûntstean koe, is noch net bekend, mar krekt as de foarige kear is der in sterk fermoeden fan brânstichting. Yn oktober giene op eksakt itselde plak ek twa auto's fan it stedstafersjoch yn flammen op. De plysje sei doe dat it fjoer oanstutsen wie.