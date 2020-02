Provinsjale Steaten ûntstimd oer tekoarten NOM

De NOM ferwachtet oer 2019 in ferlies fan tusken de 6,5 en 8,5 miljoen euro. De defintive sifers dêroer komme yn april, mar de provinsje wist al nei it tredde fearnsjier fan it miljoeneferlies fan de NOM ôf. Dêroer hiene de Steaten fuortendaliks oer bypraat wurde moatten, seit De Vries.

Deputearre Douwe Hoogland is it net mei him iens. Hy fynt net dat Provinsjale Steaten te let oer de reade sifers fan de NOM ynljochte binne. Pas oan de ein fan it jier is dúdlik hoe't de saken derfoar stean, seit Hoogland.

Oer it kommende jier 2020 ferwachtet de NOM wol wer swarte sifers te skriuwen. De ynvestearrings- en ûntwikkelingsmaatskippij foar Noard-Nederlân ferwachtet dan wer mear dividindopbringsten en ferkeap fan bedriuwen.

Om de finansjele posysje fan de NOM te ferbetterjen, wol de provinsje ynstimme mei it opheffen fan it Ynnofaasjefûns Noard-Nederlân. Dat is in dochter fan de NOM. Op 26 febrewaris moatte Provinsjale Steaten dêroer in beslút nimme.

De trije noardelike provinsjes binne foar de helte oandielhâlder yn de NOM. De oare helte is fan it Ryk.