Swiere kriminelen Ljouwerter finzenis meie gjin kontakt ha mei oare finzenen

De tariedingen binne yntusken yn folle gong. "We zijn in volle voorbereiding, zowel qua gebouw als personeel", seit Toon Molleman, direkteur fan de PI Ljouwert. "We gaan kijken hoe we dat intensieve toezicht gaan vormgeven, maar ook maken we een speciaal dagprogramma."

It personiel fan de finzenis is al oplaat om mei it type finzenen dat nei Ljouwert komt om te gean. "Maar we gaan wel goed samen trainen en oefenen om dat intensieve toezicht vorm te geven. Dus: waar moet je op letten, wat moet je rapporteren, waar liggen onze grenzen, hoe spreek je aan op gedrag", leit Molleman út.

Werom nei gewoane ôfdieling

De kriminelen dy't op de swiere befeilige ôfdieling sitte, kinne nei ferrin fan tiid wer werom nei de gewoane ôfdieling. "Het kan heel goed zo zijn dat na een tijdje de inschatting is dat risico's afnemen en wij vinden dat zware toezicht niet meer noodzakelijk is. Dan kun je afbouwen."

Oarsom kin ek. De finzenen of de ekstra befeilige ôfdieling kinne ferpleatst wurde nei noch yntinsiver tafersjoch yn in oare finzenis yn it lân.

Omwenners

Neffens Molleman sille omwenners net in soad merke fan de nije finzenisbewenners. "We hebben deze populatie nu ook al binnen en daar kunnen wij goed mee omgaan. We proberen alleen intern het toezicht nog beter te maken."