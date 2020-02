Nije ôfdieling foar swiere kriminelen yn finzenis Ljouwert

Op de ôfdieling moat yntinsyf tafersjoch wêze. Op de ôfdieling komt betûft personiel, dat de ôfrûne tiid ferskate trainingen folge hat. Minister Dekker hat yn jannewaris it al hân oer in ôfdieling foar swiere kriminelen dy't mear befeiliging nedich hawwe. Dy komt dus no yn Ljouwert.

Direkteur Monique Schippers fan de Dienst Justitiële Inrichtingen seit: "Het gaat om risicovolle gedetineerden bij wie de kans groot is dat ze ook binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag. Deze gedetineerden hebben meer toezicht nodig dan een reguliere afdeling biedt. We starten met deze afdeling met intensief toezicht in Leeuwarden en bekijken binnen welke andere gevangenissen zo'n unit nodig is."

Gruttere ynstream fan swiere finzenen

Der komme hieltyd mear finzenen by de Dienst Justitiële Inrichtingen dy't belutsen binne by swierdere organisearre misdie. Dy finzenen foarmje in ekstra risiko foar de oarder, rêst en feiligens op it plak dêr't se sitte. De tsjinst kiest derfoar om de swiere finzenen te skieden fan oare 'gewoane' finzenen. Sy moatte op in lytse ôfdieling komme, mei yntinsyf tafersjoch.

Gjin kontakt mei 'reguliere' finzenen

Neffens Dienst Justitiële Inrichtingen kin der sa ek better om tocht wurde dat oare finzenen net 'besmet' reitsje troch de swiere kriminelen. De swiere finzenen kinne net yn kontakt komme mei de oare finzenen.