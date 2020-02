Frou mei MS organisearret alvestêdetocht foar minsken mei beheining

Dat se wer better wurden is, is opmerklik. Har neuroloog stiet der ek fan te sjen. Hoe't it kin dat funksjes weromkommen binne, is net dúdlik. Mei de ûnbeheinde alvestêdetocht wol sy minsken mei in beheining in doel jaan om harren grinzen te ferlizzen en sels ek mei te dwaan.

Neffens Sandy is it bêst dreech om dy doelgroep yn beweging te krijen, ek omdat de omjouwing it wol ris ôfremje wol. Dochs hopet sy dat hûnderten minsken meidwaan sille oan de tocht dy't fan 23 oant en mei 26 septimber hâlden wurde sil.