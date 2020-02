FIDEO: IepenUP live: Kulturele haadstêd of deastêd?

It Kulturele Haadstêd-jier is alwer goed in jier foarby. Krekt no't we dizze positive enerzjy fêsthâlde wolle, is gemeente Ljouwert, krekt as oare gemeenten, konfrontearre mei Haachske maatregels dy't hegere soarchkosten opsmite. Der is dus minder jild foar keunst en kultuer. Hoe geane we hjirmei om? Hoe kinne we dochs besykje om moaie plannen út te fieren? Wat dogge makkers en ynstellingen? Dat en noch in hiel soad mear yn IepenUP live.