Sander Arends net nei kwartfinale op World Tennis Tournament Rotterdam

Arends en Pel hiene fan toernoaidirekteur Richard Krajicek in saneamde wildcard krigen. Dêrmei mochten se streekrjocht meidwaan oan it haadtoernoai, wylst se dêr eins net heech genôch foar stean op de wrâldranglist. Arends is de nûmer 78 fan de wrâld, wylst Pel de nûmer 105 is. Tsjinstanners Klaasen (13) en Marach (29) stean in stik heger.

Yn de earste set wie de earste kâns foar Arends en Pel. Op 3-3 krigen de Nederlanners in breakpoint, mar koene dat net pakke. Marach en Klaasen drukten troch en makken der yn in pear games 3-6 fan.

De Eastenryker en de Súd-Afrikaan drukten dêrnei troch en kamen op 5-2 foar yn de twadde set. Op dat momint koene Arends en Pel har oprjochtsje. Sy kamen werom oant 5-5, mar dêrnei wie de tank leech.