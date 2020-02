Torpedospeurtocht smyt âld skipswrak op by Skylge

Fiskers wisten wol dat der wat op it plak yn de lytse farrûte lei, mar it wie net dúdlik wat it no krekt wie. It wrak is ûntdutsen troch de Explosieven Opruimingsdienst, dy't eins op syk wie nei in torpedo út de Twadde Wrâldoarloch by peal 7. De EOD hat dy torpedo net mear fûn. De gemeente wol graach witte oft ien it sjoen of meinommen hat, om't der ûntploffingsgefaar is.