Syryske Sulimani Bdewi is yllegaal; libjen tusken hope en freze

Foar Sulimani is it in stressfolle tiid. Hy is al 9 jier op 'e swalk. Fan Egypte nei Libanon en úteinlik fan Turkije, fia Grikelân nei Nederlân. Hy makket skilderijen. Omdat hy keunstner is en omdat it him de lêste jierren in bytsje ôflieding jout fan syn sitewaasje.

Hy fertelt dat hy hiel graach in takomst as keunstner opbouwe wol en in oplieding folgje. Hy hat ferskate eksposysjes al hân yn Fryslân en earder ek yn Dútslân.