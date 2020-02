Cyberspesjalist NHL Stenden: "100 procent dichttimmeren kun je het nooit"

Stol seit dat nei oanlieding fan it nijs dat it ûndersyksynstitút Wetsus in ûnbekend bedrach betelle hat oan kriminelen dy't it kompjûtersysteem platlein hiene.



It liket derop dat it hieltyd faker foarkomt, om't it hieltyd faker yn it nijs is, mar sa is it net, seit Stol. "We horen er meer over omdat het onderwerp bespreekbaarder is, zoals Wetsus het nu ook in de openbaarheid en onder de aandacht brengt."

Neffens him is altyd wol in gatsje te finen. "Of in de software of dat er een menselijke fout is, dat een medewerker een foutje maakt, zo kan er ook een datalek ontstaan."

Hy seit dat der twa typen hackers binne. "Hackers die op criminele wijze geld willen verdienen en hackers die er hun hobby of werk van hebben gemaakt en geïnteresseerd zijn in computerveiligheid."

"Je kunt maatregelen nemen op technisch gebied en op menselijk vlak, maar honderd procent dichttimmeren kun je het nooit. Bovendien, zulke maatregels kosten ook geld en het betekent ook dat je de vrijheid van je medewerkers inperkt, het is zoeken naar een balans."

By NHL Stenden tinke se ek om de digitale feilichheid. "Maar ik zal niet beweren dat het bij ons nooit kan voorkomen."