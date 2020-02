Transfer fan Hakim Ziyech smyt SC Hearrenfean miljoenen op

Hakim Ziyech is dwaande mei syn lêste moannen as spiler fan Ajax. De 26-jierrige middenfjilder sil ynkoarten in kontrakt tekenje by it Ingelske Chelsea. Der is al in akkoart tusken beide klups wêrby't Ajax in transfersom ûntfangt fan sa'n 45 miljoen euro en dat bedrach kin noch oprinne mei eventuele boanussen.

In 'solidariteitsvergoeding' is fiif persint fan de totale transfersom, ferdield oer de klups dêr't de spiler fan syn 12de oant syn 23ste fuotballe hat. Omdat Ziyech oant syn 21ste by SC Hearrenfean fuotballe, krijt Hearrenfean it grutste bedrach. Ek FC Twente krijt noch in lytse fergoeding. By de Friezen liet trainer Marco van Basten him yn 2012 debutearje.