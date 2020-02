Tsjinstanners gaswinning skriuwe oerheid yn it Frysk; dat mei offisjeel net

Foarsitter Wietze Woudstra fan Pleatslik Belang Smelle ie en De Wylgen fynt dat spitich, want se kinne harren beswieren it bêste kwyt yn de eigen taal. "It rekket ús eigen omjouwing, ús eigen thús. En as je dêr wat oer sizze komt dat hiel tichtby en dat dogge je dan graach yn je eigen taal."

Yn it antwurd dat it ministearje stjoerd hat oan de brieveskriuwers stiet: "Indien u geen vertaling van uw zienswijze aanlevert, kan het zijn dat wij de inhoudelijke punten van uw zienswijze niet goed kunnen meenemen in de overweging van het besluit."

Woudstra fynt dat noch kreas. Neffens him betsjut dat dat se yn alle gefallen harren bêst dwaan sille om it Frysk te lêzen, wylst dat offisjeel net hoecht. Dochs sille se ek noch in brief yn it Nederlânsk stjoere.