It stoarmige waar fan dizze dagen lûkt in soad minsken nei Harns. Op de pier by de haven wolle se sels sjen hoe mâl as it giet mei de see en de wyn. De echte Harnzer 'Ouwe Seunen' ha it fansels wolris slimmer meimakke. Ald-meiwurker fan Rykswettersteat, Nico Pellenbarg, sit de stoarm fan 1954 noch goed yn it ûnthâld.