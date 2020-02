Boargemaster Van Gent: "De discussie over de vaarroute staat weer op de agenda"

Goed in jier nei de kontenerramp mei de MSC Zoe hat in skip wer konteners ferlern boppe de Waadeilannen. In kontenerskip ûnderweis fan Finlân nei Rotterdam ferlear tiisdei fiif konteners, 43 kilometer boppe It Amelân. En yn de nacht nei woansdei kamen dêr nochris twa by dy't boppe Skylge yn see kamen.