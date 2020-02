Earste treinrit Arriva sûnder masinist, mar mei reizgers

It wurdt hieltyd drokker op it spoar en dat sil neffens ferwachtingen de kommende jierren allinnich noch mar tanimme. De automatyske bestjoerde trein kin dêrby in tûke en ynnovative oplossing wêze.

Reizgers opjûn

Woansdei is de testrit foar VIPS, mar fan tongersdei ôf oant en mei moandei binne der tal fan reizgers dy't harren opjûn ha foar in testrit. De tests wurde útfierd yn gearwurking mei ProRail, de provinsje Grinslân en leveransier Stadler.

Yn earste ynstânsje soe minister Van Veldhoven fan Miljeu en Wenjen komme, mar dy lit har fertsjintwurdigje troch in amtner. De testrit sil barre tusken Grins en Zuidhorn. Dêr sil ek in koarte taspraak wêze.