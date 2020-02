Systemen Wetsus acht dagen gizele troch hacker; losjild betelle

De hack waard ferline wike moandei foar it earst opmurken. Sûnt tiisdei wurkje de systemen fan Wetsus wer. It ynstitút hat it ynsidint meld by de Autoriteit Persoonsgegevens en by de plysje.

"Ferline wike dienen de kompjûters it net en stie op it skerm in digitaal plakkaat mei dêrop in deadskop mei it nijs dat de bestannen fersleutele wienen en as we dat 'ongedaan' meitsje woenen, dan moasten we in bepaald adres maile," seit direkteur Johannes Boonstra.

Bysûnder is dat Wetsus iepen is oer it feit dat se losjild betelle hawwe oan de hacker om de systemen wer beskikber te krijen. It eksakte bedrach wol Boonstra net neame. "Dat hat de plysje ús advisearre en boppedat wolle we gjin priislist foar kriminelen gearstalle." Wol jout er oan dat it minder is as de twa ton dy't de universiteit fan Maastricht lêsten betelle nei't dy hackt wie.

Dreech beslút

Dat it bedriuw it losjild betelle hat, wie in dreech beslút. "Earst woenen we dat net, it giet tsjin dyn gefoel fan rjochtfeardichheid yn, mar we hienen gjin kar. It wie dúdlik dat it net mei standertprogramma's oplost wurde koe, ek net troch spesjalisten."

Neffens Boonstra hie it bedriuw de befeiliging wol op oarder. "Alle eksperts, offisjele ynstânsjes en topbedriuwen seinen dat, mar der hoecht mar in lyts kierke te wêzen, dat kin elkenien barre. We binne no fansels ekstra alert. We ha ús systemen opnij ynstallearre." Hy is der wis fan dat de hackers gjin gegevens delhelle ha.

Oer wa't de dieder is, of wa't de dieders binne, kin er neat sizze. "We ha gjin flau idee, dat kin ien út Fryslân of watfoar plak op de wrâld ek mar wêze. De plysje sit der boppe-op."