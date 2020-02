Skip ferliest nochris twa konteners boppe Skylge, ynhâld bekend

It skip rekke sa'n sechstich kilometer noardwest fan Skylge de twa konteners kwyt. Yn trije fan de oare fiif konteners dy't it skip tiisdei boppe It Amelân ferlear, siet papier en karton. Yn twa konteners siet ferpakkingsmateriaal en yn de oare twa molkpoeier.

Der sieten gjin gefaarlike stoffen yn de konteners, sa hat de kaptein fan it skip ferklearre. Ien fan de konteners fan it skip is yn see iepenbarsten.

De Kustwacht sil woansdei wer mei in fleantúch sykje nei de konteners. "We proberen ze te lokaliseren en vervolgens de scheepvaart te waarschuwen voor de containers die in zee drijven. Het kan ook zijn dat de containers inmiddels zijn gezonken", fertelt Edwin Granneman fan de Kustwacht.

Bûten de ferkearsbaan

De OOCL Rauma komt út de haven yn Kotka (Finlân) wei en is fia Dútslân ûnderweis nei Rotterdam. It fear bûten de ferkearsbaan doe't it Kustwachtsintrum de melding krige. Fanwegen de ôfmjittingen fan it skip (179 meter lang en 27 meter breed) falt it net ûnder de betingsten wêrby't de Kustwacht warskôget om net de súdlike rûte boppe de Waadeilannen te nimmen.