Skip bliuwt foarearst lizzen boppe Skylge, konteners noch net fûn

It fleantúch fan de Kustwacht hie om it middeisoere hinne noch gjin konteners op it wetteroerflak oantroffen. Der binne wol pallets, balken en papier fûn. It skip bliuwt foarearst lizzen op it plak mei de boech yn 'e wyn, oant it waar rêstiger wurdt.

Bûten de ferkearsbaan

De OOCL Rauma komt út de haven yn Kotka (Finlân) wei en is fia Dútslân ûnderweis nei Rotterdam. It fear bûten de ferkearsbaan doe't it Kustwachtsintrum de melding krige. Fanwegen de ôfmjittingen fan it skip (179 meter lang en 27 meter breed) falt it net ûnder de betingsten wêrby't de Kustwacht warskôget om net de súdlike rûte boppe de Waadeilannen te nimmen.