Djoerste keapwenningen twa kear sa djoer as yn goedkeapste gemeente

De priis foar in keapwenning yn Fryslân leit leger as it trochsneed yn de measte oare Nederlânske provinsjes. Sûnt 2014 is Noard-Hollân de djoerste provinsje om in hûs te keapjen. Yn 2018 wie in hûs dêr yn trochsneed 373.000 euro. Grinslân is noch hieltyd de goedkeapste provinsje om in hûs te keapjen.

Yn Fryslân wie de priis fan in keapwenning yn 1995 hast 68.000 euro, yntusken is dat mear as 216.000 euro.