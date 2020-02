Monumintale dowetille fan Aldeberkeap troch stoarm fernield

Op oare plakken yn it lân stean der noch wol guon by lânhuzen en kastielen. It type fan Aldeberkeap komt al om 1600 hinne op ôfbyldings foar. It âldste fermelden fan de tille komt út in gemeenteferslach fan 1887. It jiertal 1870 wurdt oanholden as boujier. Yn 1971-1972 is it gemeentlike bouwurk restaurearre en op deselde greide wat ferpleatst nei de doarpskearn ta.

Swier skansearre

De beide peallen dêr't it bouwurk op stie, binne ôfbrutsen by de grûn. It unike dakje is folslein ferwoaste. De gemeente moat bepale wat der mei it swier skansearre bouwurk barre sil.