Temjittekomming foar Fryske studinten oan RUG Campus Fryslân

Nammebekendheid

De nammebekendheid fan de Campus kin wol wat omheech, sa docht bliken út de reaksje fan de jongerein. "Mar dêrom sette wy no ek yn op dy subsydzje", seit De Rouwe. "Studinten kinne rûn de 4.800 euro krije as se de folsleine bachelor by de Campus folgje." De Campus hat no ien bachelor: Global Responsibility & Leadership.

"Dat jild ha se nedich om it kolleezjejild te beteljen." It bedrach wurdt lykwols ferpraat oer de folsleine trije jier fan de stúdzje. "It is net sa dat'st 4.800 euro yn it jier krijst."

Gjin wanhoopspogings

Neffens De Rouwe is de subsydzjeregeling lykwols gjin wanhoopspoging om de Campus te rêden. "De Campus giet hiel goed as we sjogge nei kwaliteit. We ha kundich personiel en tûke studinten. Mar as we sjogge nei kwantiteit, moat der fansels wol wat by." De Rouwe sjocht efkes nei de learlingen om him hinne. "Dus as jimme aanst in diploma ha, bin jimme fansels wolkom."