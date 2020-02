Sineeske studinten yn Ljouwert ha bot lêst fan diskrimaasje

Chang Liu is direkteur fan de Sineeske skoalle yn Ljouwert. Se ûnderhâldt in soad kontakt mei Sineeske studinten yn Ljouwert. Fia de Sineeske ferzje fan Whatsapp, WeChat, wurdt in soad praat oer wat der op it stuit allegear bart. Liu: "De studenten geven aan dat er regelmatig opmerkingen worden gemaakt. Dan roept iemand 'Hatsjoe, hatsjoe... corona' als er een Chinese student in de buurt is. Dat raakt ze echt hard."

Opmerkingen werom meitsje de Sineeske studinten hast net, seit Liu. "Ik vraag dan of ze iets terug zeggen. Ze antwoorden dan dat zoiets niet helpt. Ze voelen zich hulpeloos."

NHL Stenden yn aksje

By NHL Stenden nimme se klachten serieus. Op it yntranet freegje se om respektfol om te gean mei oare studinten. Wurdfierder Ria Saltsidis-Oekas: "We hebben alle studenten en medewerkers een mail gestuurd. Daarin roepen we iedereen op elkaar te respecteren en te waarderen, maar vooral ook om geen respectloze uitingen te doen naar anderen."