Alderein boarne fan ynspiraasje foar Vaderlandsdichter Tsead Bruinja

Jan de Jong (90): It is wer ris wat oars

"It is wer ris wat oars, no?", seit Jan de Jong (90) as er mei fotograaf Rosa van Ederen op stap giet. De reis giet nei de spoarbrêge fan Feanwâldsterwâl, want dêr hat skipperssoan De Jong aardich wat fuotstappen te lizzen. Boppedat skreau syn mem in gedicht oer in bysûndere moeting op dat plak yn 'e oarloch dat er grutsk op lokaasje foardraacht.

Om de brêge te berikken moat De Jong in ein oer it Koekoekspaad rinne achter de rollator, mar dat fynt er gjin probleem. "Ik bin hjoed fotomodel. Wa hie dat no tocht?!"

Boek

Van Ederen fynt it moai om senioaren te fotografearjen op in plak dat wichtich foar harrensels is. "Deze mensen poseren niet, maar zijn helemaal zichzelf en dat maakt het fotograferen erg prettig."

Njonken de portretten op lokaasje dokumintearret Van Ederen it folsleine projekt foar it boek dat letter makke wurde sil.