Skip ferliest fiif konteners boppe It Amelân; yn elts gefal ien kontener iepenbarsten

De OOCL Rauma komt út de haven yn Kotka (Finlân) wei en is fia Dútslân ûnderweis nei Rotterdam. It skip is boud yn 2009 en is 179 meter lang en 27 meter breed. Fanwegen dizze ôfmjitting is it skip net oproppen troch de Kustwacht. Dat hâldt yn dat it skip net ûnder de betingsten falt wêrby't der troch de Kustwacht warskôge wurdt om net de súdlike rûte te nimmen boppe de Waadeilannen.

Op it skip binne 1.425 konteners oanwêzich. Eltse kontener is 6,10 meter lang, 2,44 meter breed en 2,59 meter heech. Dat is in stik lytser as de MSC Zoe, dêr't 20.000 op pasten.

Kustwacht

"Toen de melding binnenkwam, probeerden we zo snel mogelijk informatie te achterhalen", seit Edwin Granneman fan de Kustwacht. "Dus: waar is het schip nu, om hoeveel containers gaat het en wat zit erin. Daarnaast hebben we meteen noodhulp die kant op gestuurd en ook het Kustwachtvliegtuig is meteen die kant op gevlogen."

Doe't de melding binnen kaam, fear it skip likernôch 43 kilometer boppe it Amelân. Dat betsjut dat it skip bûten de ferkearsbaan fear. "Op het moment dat de kapitein dat nodig acht voor de veiligheid van het schip en de bemanning, kan hij van die verkeersbaan afwijken. Daarom voer dit schip nu ook buiten de verkeersbaan."