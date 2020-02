Fryske antystressstoel nominearre foar lanlike priis

In stoel dy't derfoar soarget dat minsken minder lêst hawwe fan prikels út de omjouwing is nominearre foar de Nationale Zorginnovatieprijs 2020. De stoel is betocht troch in bedriuw út Surhústerfean. As minsken derop sitten gean, teart de stoel him as in soarte kokon om harren hinne.