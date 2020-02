Unike opera achter de dyk by Peazens-Moddergat

De haadrolspilers binne Jeannette van Schaik en de jonge talinten Thembinkosi Magagula en Channa Malkan. Inisjatyfnimmer is Arnaud Oosterbaan. De rezjy is yn hannen fan Paul Carr en David Lelieveld docht de produksje.

It toaniel sil bestean út in grutte weach en symbolisearret de ûnrêst op see. It publyk komt te sitten op in tribune op de dyk.